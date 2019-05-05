«Аэрофлот» прояснил ситуацию с возгоранием двигателей «Суперджета» в Шереметьево

Двигатели пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс SU1492 Москва – Мурманск, загорелись уже после аварийной посадки лайнера в столичном аэропорту Шереметьево, сообщила компания «Аэрофлот».

«Аэрофлот» подтвердил информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва – Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине, передает ТАСС.

В авиакомпании уточнили, что пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам. Всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь.

В настоящий момент возгорание ликвидировано. «Создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Оперативно собран кризисный штаб «Аэрофлота», – сказали в авиакомпании.

На ваш взгляд Вы боитесь летать на самолетах? Да

Нет



В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого, по последним данным, находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погибли 13 человек, в том числе двое детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).