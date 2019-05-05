Пассажиры сгоревшего «Суперджета» рассказали об аварии

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, вылетевшего из Москвы в Мурманск, рассказали о возгорании лайнера после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.

Так, житель Мурмашей (поселок в Мурманской области) Петр Егоров рассказал «Комсомольской правде», что летел злополучным рейсом вместе с супругой. «Мы взлетели, и в самолет ударила молния. Борт развернулся, была жесткая посадка. Мы чуть сознание от страха не потеряли. Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик, и загорелся уже на земле. Сейчас нам ничего не понятно, вокруг бегают сотрудники МЧС и медики, отпаивают всех успокоительными», – отметил он.

Этим же рейсом летел капитан мурманской команды по «Что? Где? Когда?» «Норманны» Михаил Савченко. «Ребят, со мной все хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва-Мурманск 17.50. Огромные соболезнования пострадавшим», – сказал он.

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Очевидец Сергей Рябых рассказал RT, как люди в Шереметьево увидели горящий самолет. «У нас задерживался рейс, и тут подбежал мужчина и начал на что-то показывать пальцем, кричать: «Смотрите, смотрите!» Мы все обернулись и увидели очень плотный черный дым», – вспоминает он.

Сергей увидел, что загорелся самолет, а из него выбегали люди. «У нас на час задержали самолет, но в аэропорту не было никакой паники. Первые минут пять-семь минут только все боялись, что самолет взорвется, потому что было непонятно, что это такое. Его быстро потушили, буквально за считанные минуты. За одну минуту подъехало очень много пожарных расчетов», – подчеркнул он.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеорологических условий – в столице вечером была гроза. При посадке у воздушного судна подломились стойки и загорелись двигатели.

Огонь полностью охватил аварийно севший в Шереметьево самолет, люди покидали лайнер на ходу. Судно из-за пожара выгорело полностью.

В результате чрезвычайного происшествия погибли 13 человек, в том числе двое детей.

Президенту Владимиру Путину доложено о чрезвычайном происшествии в Шереметьево. Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.