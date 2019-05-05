В соцсетях сделали выводы из аварии «Суперджета» в Шереметьево

Социальные сети бурно отреагировали на новость о происшествии с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который загорелся после жесткой посадки в Шереметьево; блогеры спорят о профессионализме экипажа, а также качестве самих «Суперджетов».

«Не зная причин аварии, (надеюсь аварии, а не катастрофы) куча экспертов уже наградила экипаж и обо****а «Суперджет». Эксперты, которых вы заслужили», – пишет автор Telegram-канала Fighterbomber.

Действительно, некоторые блогеры выступили с резкими замечаниями после аварии в Шереметьево.

«Зря мы, конечно, строим самолеты. Надо делать то, что у нас получается безошибочно хорошо: строить как можно больше церквей, создавать религиозные кафедры в вузах, бороться с гомосексуализмом, ненавидеть американцев, презирать украинцев и так далее. Как видите, есть полно поприщ, где нас никому не превзойти. Зачем же мы теряем время на авиацию и космонавтику?» – пишет, в частности, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

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Журналист Антон Красовский поделился своим опытом полетов на «Суперджетах». «Несколько раз летел в Мурманск сушкой. Этой ли, другой. Не знаю. Страшно представить, что чувствуют люди, когда в воздухе начинают гореть (самолет, по последним данным, загорелся не в воздухе, а уже после посадки – прим. ВЗГЛЯД). Страшно подумать, что сейчас с родственниками тех, кто не может дозвониться до своих. Что будет с теми, кто так и не дозвонится и поймет, что его сын, дочь, муж, жена, мать или отец сгорели заживо в этом жутком костре. Вчера сидели с друзьями, и я с пеной у рта и брезгливой ухмылкой временами доказывал, что какая же из Китая империя, если они не могут до сих пор сделать свой самолет. Стыдно мне. И за себя, и за нас за всех, что мы теперь – видимо – тоже не можем. И чтоб понять это, нужны все эти вспышки на борту. Плачу вместе со всеми, чьи родные больше не прилетят», – заключил он.

Многие, напротив, отмечают героические действия членов экипажа. Так, писатель Сергей Минаев отреагировал на сообщение о том, что бортпроводник погиб, спасая пассажиров. «Каждый раз, когда вы бухой, просите «водочки принести», пародируя героев «Брата – 2», или возмущаетесь «чо так долго несут томатный сок», или быкуете, что больше колы не дают, чтобы разбавить виски, который вы понесли на борт, подумайте вот о чем: бортпроводник – не официант, не бармен, не ваша секретарша. Эта женщина/мужчина будет вас спасать, когда, не дай Бог, случится такая вот авария. И погибнет, спасая вас. А водочки, сука, вам дома принесут», – подчеркнул он.

«Крутые пилоты, стюардессы, эвакуировавшие пассажиров, спасатели и пожарные. Ну и сами пассажиры, конечно, тоже молодцы», – пишет журналист Максим Кононенко, назвав аварию «последним гвоздем в крышку гроба «Суперджета».

«Я не знаю, была ли это молния, или «Суперджет» такой вот откровенно неудачный самолет. Это вообще сейчас не важно. С этим можно потом разобраться. Я точно понимаю, что экипаж самолета герои. Все. И пилоты, и бортпроводники. Это сейчас главное. Если бы не они, то выживших могло и не быть. Это они сажали машину с полными баками, что вообще-то не каждый сможет сделать, и что отрабатывают только на тренажерах. Это они организовали эвакуацию, а можем же представить, какой кромешный ад творился на борту. И, как говорят, они последними уходили с самолета. Могут сказать, что, дескать, в этом и состоит их работа. Наверное. Но не каждый сумеет ее сделать как надо. Они сумели. Повторюсь: экипаж герои. Спасибо им», – пишет журналист ВГТРК Андрей Медведев.

«Пилотов и проводников «Аэрофлота», спасавших не свои шкуры, а людей из горящего самолета – надо, конечно, наградить. Пассажиров, спасавших свои кошельки и айпады ценой жизней стоящих за спиной (если это подтвердится) – надо, конечно, судить. Я очень редко призываю кого-то наказывать и, в целом, считаю, что наказывают у нас сильно избыточно и без разбору, но конкретно эта история называется непредумышленное убийство», – написала главред RT Маргарита Симоньян.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку, на борту произошло сильное возгорание. По предварительным данным, на борту самолета находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа; погибли 13 человек, пострадали шестеро.

Сообщается, что возгорание могло произойти из-за попадания молнии. Огонь полностью охватил аварийно севший в Шереметьево самолет, люди покидали лайнер на ходу.