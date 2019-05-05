Загоревшийся SSJ-100 в Шереметьево потушен

Совершивший аварийную посадку в Шереметьево самолет SSJ-100 «Аэрофлота» потушен, сообщил источник в службах аэропорта.

«Пожар потушен», – передает его слова «Интерфакс».

Взрыва на борту не произошло.

«Открытое горение ликвидировано, продолжается проливка горевшего воздушного судна», – также передает слова своего источника в экстренных службах Московской области РИА «Новости».

Ранее в воскресенье стало известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который следовал из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку, на борту произошло возгорание.

Все 78 человек эвакуированы, число пострадавших увеличилось до 10 человек.