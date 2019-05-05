Киев обвинил Москву в разрушении Совета Европы

Совет Европы, который в воскресенье, 5 мая, отмечает 70-летие со дня образования, пришел в кризисное состояние из-за «разрушительных действий» со стороны России, заявило министерство иностранных дел Украины.

В заявлении МИД Украины говорится, что кризис Совета Европы вызван «разрушительными действиями России, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом СЕ с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей».

Киев выразил надежду на то, что за десятилетия работы и испытаний СЕ получил достаточно силы и здравого смысла, чтобы «и дальше оставаться образцом демократии».

Украинские власти также надеются, что Совет Европы не будет встречать 70-летие «в полуразрушенном скомпрометированном состоянии из-за безосновательных уступок в пользу крупнейшего государства-нарушителя ее принципов и норм».

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму.

В воскресенье постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский заявлял, что российская сторона рассматривает все варианты событий в случае невозможности компромисса с Советом Европы, в том числе возможен выход из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ.