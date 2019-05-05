В Забайкалье прошел турнир по мини-футболу среди школьников

Более 1,5 тыс. подростков в Забайкалье развивают навыки игры в футбол благодаря участию в проекте «Футбол – твой друг», финансируемого из средств президентского гранта в размере 1,9 млн рублей. В рамках проекта в субботу прошла социальная акция «Футболомания» среди детей 2005-2006 годов рождения – краевой турнир по мини-футболу.

Организаторами проекта, который нацелен на развитие и популяризацию любительского футбола в крае, выступает Забайкальская ассоциация любительского футбола, говорится в сообщении на официальном портале Забайкальского края.

Сборные практически из всех районов края боролись за выход в финал. Лучшие из лучших – восемь команд из Читы, Читинского, Шилкинского, Борзинского, Каларского, Кыринского, Краснокаменского, Нерчинского районов – встретились в краевой столице.

По итогам турнира чемпионами стали ребята из команды «Шахтер» Борзинского района.

Как отметил тренер «Шахтера» Чингиз Батмажапов, организация турнира была на высоком уровне на всех этапах. «Все команды были подготовлены хорошо и показали неплохой футбол. Как на групповом этапе, так и в плей-офф тяжело было угадать фаворита турнира. По стечению обстоятельств в 1/4 финала нам в соперники попалась очень серьезная команда из Краснокаменска, в полуфинале организованными и техничными оказались ребята из читинской команды «КСК». А в финале мы сошлись со «Спартаком» из поселка Домна, которому в первом матче в группе проиграли 0:1. Но наши ребята с самого утра были настроены только на победу, потому что не в первый раз попадаем в такую тяжелую соревновательную ситуацию. Главное, справились психологически!» – рассказал он.

«Большое спасибо от себя и команды хотелось бы сказать организаторам этого проекта за их труд, за те потрясающие эмоции детей, и вообще за идею создания этого турнира, который прошелся по всем уголкам нашего края. Желаю забайкальской ассоциации любителей футбола дальнейших успехов в создании новых проектов, в пропаганде и развитии футбола в Забайкальском крае», – добавил Батмажапов.

В Забайкальском крае принят план социального развития центров экономического роста, который предусматривает, что в 2019 году в регионе появится 20 универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием, а также 34 уличных тренажерных комплекса. Кроме того, планируется провести капитальный ремонт девяти спортивных объектов на общую сумму 89 млн рублей.

«Развитие сферы физической культуры и спорта в регионе идет благодаря проведению в жизнь властями региона и округа новой социально-экономической политики на Дальнем Востоке», – говорится в сообщении на официальном портале края.

Региональный проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» позволит в 2019 году оборудовать малыми спортивными площадками 13 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В крае построят два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. В 2019 году в пять спортивных школ олимпийского резерва поставят новое спортивное оборудование и инвентарь. На проведение физкультурно-массовых спортивных мероприятий будет потрачено 11 млн рублей, на проведение спортивных соревнований спорта высших достижений – 27 млн рублей.