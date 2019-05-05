В Кургане запретили продавать алкоголь из-за природных пожаров

Власти Кургана с воскресенья запретили торговлю всей алкогольной продукцией, в том числе пива, чтобы как можно быстрее ликвидировать чрезвычайную ситуацию, объявленную из-за природных пожаров, сообщила пресс-служба городской администрации.

«С сегодняшнего дня и до особого распоряжения на территории города Кургана запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива <...> Не допускается продажа спиртного в организациях розничной торговли. Также запрещено продавать алкогольную продукцию на вынос и на предприятиях общественного питания», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В пресс-службе правительства области отметили, что в 98% случаев причина возгораний – человеческий фактор, в связи с чем врио главы Курганской области Вадим Шумков поручил провести подворовые обходы поселений.

«Людей необходимо информировать о пожароопасных ситуациях, о порядке эвакуации там, где есть угроза для населенного пункта. Запрещено любое открытое разведение огня, сжигание мусора», – говорится в сообщении.

Напомним, в Кургане и ряде районов области 3-4 мая из-за шквалистого ветра природные пожары перекинулись на населенные пункты. За сутки зарегистрировано 162 возгорания, уничтожено и повреждено 84 здания, погиб один человек, еще 10 пострадали.