Названо количество пострадавших от природных пожаров в Курганской области

От природных пожаров в Курганской области пострадали 10 человек, некоторые из них госпитализированы, еще один человек погиб, сообщил источник в медицинских службах региона.

«По предварительным данным, от природных пожаров в регионе пострадали десять человек, часть из них госпитализирована», – передает его слова ТАСС.

СУ СК по Курганской области также сообщает о погибшей – жертвой пожара в деревне Ордина Белозерского района стала женщина 1932 года рождения.

По факту крупных природных пожаров в регионе возбуждено три уголовных дела, сообщает правительство региона. Дела открыты по фактам уничтожения и повреждения лесных насаждений на территории Кетовского района, повреждения имущества по неосторожности в Ордино Белозерском районе и в СНТ «Благодатное».

«Еще два уголовных дела будут возбуждены по фактам в Смолино и СНТ «Коммунальщик», – говорится в сообщении правительства.

В нескольких районах области работают самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8.

Всего за прошедшие сутки МЧС зарегистрировало 162 возгорания, которые тушат 455 человек и 111 единиц техники. Уничтожено и повреждено 84 здания.