Дети погибших российских и сирийских военных отправились в «Артек»

На отдых в «Артек» отправились 20 детей российских и сирийских военных, погибших при выполнении боевых задач в Сирии, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

«Десять детей из России, десять из Сирии, примерно поровну девочек и мальчиков, в возрасте от 10 до 14 лет», – приводит его слова ТАСС.

Депутат отметил, что сирийские дети никогда не видели Россию и мечтают побывать в нашей стране.

Для детей подготовлена экскурсионная программа в Севастополе, который является городом-побратимом сирийского Тартуса. В честь 75-летия освобождения города дети выучили гимн «Легендарный Севастополь» и споют его, находясь в городе-герое.

Саблин отметил, что гуманитарная инициатива была поддержана Министерством обороны России.

В «Артеке» дети примут участие в Международной детской военно-исторической ассамблее «Вечный огонь – 2019», организованной Фондом социальных и культурных инициатив. Также, по словам парламентария, с детьми встретится патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В прошлом году в «Артеке» отдыхали дети президента Сирии Башара Асада.

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