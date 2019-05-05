В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику

Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики, свидетельствуют данные Судебного департамента при Верховном суде России.

Так, в 2008 году к ответственности по ст. 20.3 КоАП («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») были привлечены 54 человека, в 2013 году – 256, в 2015 году – 1 тыс. 183, в 2018 году – 1 тыс. 639, передает ТАСС.

Резкий рост показателя произошел после того, как в конце 2012 года эту статью дополнили: помимо ответственности за демонстрацию атрибутики фашистской Германии, теперь она предусматривает наказание и за символику организаций, признанных в России экстремистскими.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о скандальном случае, который породил инициативу разработки критериев, по которым иногда демонстрация свастики может быть допустима.