Силы ДНР обратили украинских диверсантов в «позорное бегство»

Ополчение провозглашенной Донецкой народной республики предотвратило попытку проникновения украинских диверсантов на свою территорию, сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Военнослужащие ДНР обнаружили диверсионно-разведывательную группу, сказал он. «В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери – один убитый и до трех раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения», – приводит его слова РИА «Новости».

Басурин сообщил, что силовик, получивший ранение, был эвакуирован ополченцами, ему оказывали медицинскую помощь, однако брошенного сослуживцами украинского солдата спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю украинские военные 73 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе.