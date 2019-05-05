В Сети разгорелись споры из-за акции полицейских в форме НКВД ко Дню Победы

Политтехнолог Кристина Потупчик раскритиковала акцию «Потомки героев», которую устроили полицейские по всей стране, одевшись в форму сотрудников НКВД; ее критический пост вызвал споры в соцсетях.

«А еще в этот день в соцсетях будет опубликовано множество фотографий полицейских. Они тоже «почитают память». Сотрудники полиции из Ростова-на-Дону, Калмыкии, Новосибирска облачатся в форму НКВД. В рамках акции «Потомки героев». Бог им судья», – написала Потупчик в своем Facebook.

В комментариях, однако, ее раскритиковали, напомнив, в частности, что в состав НКВД тогда входили и пограничники. Кроме того, Кристине Потупчик напомнили, что сотрудники НКВД играли важную роль в обороне Кавказа и боролись с бандеровцами и власовцами.

«Бог им судья? А войска НКВД на фронте разве не воевали? 17-я стрелковая бригада НКВД. Мой дед прошел с ней всю войну. Трижды был ранен. Освобождал Харьков. Брал Вену и Будапешт», – написал Ашот Сафарян.

Другие заметили, что милиция была структурным подразделением НКВД и ее сотрудники могут одеваться только в такую форму «в рамках подобного исторического фестиваля». В ответ Потупчик заявила, что им вообще не надо участвовать в этом, а вместо этого возложить цветы к Вечному огню и поучаствовать в «Безымянном полку».

С Потупчик согласился Станислав Яковлев.

«Отлично сказано. Главное, в комментариях так бурно вспоминают гарнизон Брестской крепости, будто современные «энкавэдэшники» о Брестской крепости думают во время своего косплея. Полноте, граждане. А то мы не знаем, о чем они думают», – написал он.

Писатель Марина Юденич в своем Telegram в свою очередь заметила, что Потупчик могла тем самым оскорбить сотни тысяч бойцов войск НКВД, среди которых 132-й полк НКВД, полностью погибший при обороне Брестской крепости, все партизанские бригады, и милицию, и пожарных, и разведку с контрразведкой. Она напомнила, что в 1943 году была вообще сформирована Отдельная армия НКВД, которая сражалась на фронте. Все они, заметила Юденич, носили ту самую форму.

Она подчеркнула, что «никто не забыл и не собирается забывать ГУЛАГ». НКВД она назвала «героическим ведомством», про которое нельзя говорить, исходя из ассоциаций, «сформированных на основе передач «Эха Москвы».

Акцию объявили в ГУ МВД по Ростовской области. Она подразумевает, что сотрудники МВД фотографируются в форме бойцов и офицеров НКВД времен Великой Отечественной войны и выкладывают снимки в Сеть. В проекте также приняли участие полицейские из Калмыкии, Новосибирской области и других регионов России.

«С помощью акции мы хотим рассказать о подвиге сотрудников органов внутренних дел, которые с 1941 по 1945 год самоотверженно выполнили свой долг и защищали страну», – заявили в пресс-службе регионального управления МВД.