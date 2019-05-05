«Зенит» определился с чемпионской медалью для Кокорина

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который с октября 2018 года находится в СИЗО «Бутырка», назван клубом в числе чемпионов России сезона 2018-2019, он получит медаль.

На сайте «Зенита» опубликован список футболистов, которые стали чемпионами впервые. Среди них значится и Александр Кокорин.

Кроме того, президент питерского «Зенита» Александр Медведев отметил, что все игроки клуба, имеющие право на получение медали за победу в премьер-лиге, могут на нее рассчитывать. Среди них Кокорин, передает ТАСС.

Кокорин в этом чемпионате успел провести три матча, в которых не забил ни одного гола. После этого он вместе с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым попал в СИЗО по делу об избиении федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.

«Зенит» накануне за три тура до конца турнира оформил чемпионство.