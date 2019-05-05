Стало известно, кого Обама винил в победе Трампа

Бывший американский президент Барак Обама был шокирован и расстроен победой Дональда Трампа на выборах в 2016 году, он винил в этом соперницу Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон, об этом говорится в книге Питера Бейкера «Обама: зов истории».

В биографии Обамы, которая появится в продаже в США на следующей неделе, говорится, что 44-й президент США был уязвлен и обижен, что избиратели предпочли голосовать за Дональда Трампа, передает «Интерфакс» со ссылкой на выдержки из книги, опубликованные CNN.

По оценке Обамы и его команды, бывший госсекретарь не смогла донести до избирателей свою повестку и преобразовать наследие 44-го президента США в предвыборную программу.

В конце апреля Обама рассказал, что в 2015 году был настроен против выдвижения на президентских выборах Джо Байдена, который теперь собирается участвовать в выборах 2020 года.