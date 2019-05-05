Тела двух детей нашли в компостной яме в удмуртской деревне

В компостной яме на приусадебном участке в Удмуртии обнаружили тела двух детей, мальчика и девочки, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.

В сообщении на сайте ведомства уточняется, что инцидент произошел в деревне Большой Олып Балезинского района.

«По данным следствия, 4 мая в вечернее время дети – девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения – играли на территории приусадебного участка, в том числе около компостной ямы», – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что тела детей обнаружил дедушка погибшей девочки. Не исключается, что дети сами упали в яму.