Названа неожиданная причина увольнения министра обороны Британии

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон мог быть уволен из-за его высказываний о неспособности премьер-министра страны Терезы Мэй исполнять свои обязанности из-за диабета, пишет Sunday Times со ссылкой на источники.

Уильямсон лишился должности после того, как Мэй сообщили о его высказываниях относительно ее болезни, утверждает издание. По данным газеты, в беседах с коллегами Уильямсон якобы говорил, что Мэй из-за диабета не может исполнять обязанности премьера, поэтому должна покинуть этот пост, передает РИА «Новости».

Мэй узнала об этих высказываниях за несколько недель до увольнения министра. Однако сам Уильямсон категорически отвергает эту версию, пишет Sunday Times.

Кроме того, помощники Мэй указали, что доверие к Уильямсону было подорвано его стремлением направить войска страны для выполнения миссий за рубежом, что, как считала премьер, могло спровоцировать начало войны.

Издание отмечает, что министр остро реагировал на отказ Мэй направить военные корабли в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море. Также он хотел направить войска в пять африканских стран, включая Зимбабве, Нигерию, Кению и Египет.

Между тем Уильямсон потребовал провести расследование обстоятельств его увольнения, он также обвинил Терезу Мэй в «охоте на ведьм».

В среду Мэй отправила Уильямсона в отставку в связи с утратой доверия.