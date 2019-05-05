Эстонских министров заподозрили в использовании тайного расистского приветствия

Во время церемонии приведения к присяге два новых министра от крайне правой Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме и его сын Мартин продемонстрировали жест, который позднее трактовали как шовинистический, пишет The Independent.

Этот знак рукой похожий на привычное объяснение, что «все в порядке» (соединены кончики указательного и большого пальцев, которые образуют круг), с недавних пор стал трактоваться как «скрытый сигнал» среди сторонников националистических взглядов, передает ИноТВ содержание статьи британского издания.

Жест начали использовать как шутку в интернете, однако затем он стал трактоваться как «скрытый сигнал» среди сторонников правых взглядов. В частности, такой знак подавал во время судебного заседания подозреваемый в массовом убийстве прихожан мечети в новозеландском городе Крайстчерч.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что министры Хельме продемонстрировали «жест белых шовинистов», и признался, что произошедшее его «шокировало».

На инцидент отреагировал также шведский политик, бывший премьер-министр страны Карл Бильдт. Он признался, что испытал «искреннее беспокойство», когда увидел, как ведут себя два члена нового эстонского правительства.

Напомним, в конце апреля в Эстонии принесло присягу и вступило в полномочия новое правительство страны, сформированное Центристской партией, «Отечеством» и национал-радикальной Консервативной народной партией Эстонии (EKRE). Газета ВЗГЛЯД рассказывала о другом скандале, который омрачил торжественную церемонию.