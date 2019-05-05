В Японии рекордно сократилось число детей

Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до 15,33 млн, это рекордно низкий показатель, следует из данных МВД страны.

На 1 апреля 2018 года в Японии 7,85 млн мальчиков и 7,48 млн девочек в возрасте до 15 лет. В прошлом году число детей было больше на 180 тыс., передает РИА «Новости».

Снижение числа детей в Японии наблюдается 38 год подряд. Сейчас число детей от общего населения составляет всего 12,1%. Рост количества детей зафиксирован только в Токио, на Окинаве показатель остался неизменным, а в остальных префектурах произошло сокращение числа детей.

Сокращение доли молодого трудоспособного населения с одновременным ростом числа пенсионеров – серьезная социальная проблема современной Японии.