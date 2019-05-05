МИД назвал ключевую задачу по ядерным сделкам с США

В ситуации с возможными новыми ядерными сделками между Россией, США и Китаем первоочередной задачей все же представляется продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Думаю, что в качестве первоочередной задачи, нам с коллегами из США стоило бы сосредоточиться на продлении действующего ДСНВ, заключенного в 2010 году. Для этого необходимо решить несколько проблем, связанных с искусственным выведением Вашингтоном из засчета по договору значительной части своих стратегических носителей», – передает слова Рябкова РИА «Новости».

Он отметил, что эти проблемы можно решить, и понятно, как это сделать.

После этого, считает Рябков, нужно продлить договор для получения запаса времени, которое необходимо для обсуждения дальнейших шагов.

«С нашей точки зрения это на сегодня должно стать первоочередной задачей», – подчеркнул замминистра.

Ранее американский президент США Дональд Трамп заявил, что Китай желает стать частью «ядерной сделки» России и США.