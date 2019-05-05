Из квартиры на севере Москвы сбежала рысь

В районе Дмитровский в Москве из квартиры сбежала рысь, она может быть опасна для людей, сообщил источник в экстренных службах.

«Из квартиры д. 4, корп. 3 по ул. Лобненская сбежала рысь», – передает агентство «Москва» слова источника.

Хозяйка животного считает, что рысь может напасть на людей.