Российские города признаны самыми экстремальными в мире

Согласно рейтингу испанской газеты El Pais, три населенных пункта в России стали самыми экстремальными городами в мире.

Список составлен исходя из самых высоких и низких температур, а также экстремальных высот. На первом месте газета одновременно разместила Якутск и село Оймякон, передает РИА «Новости».

Авторы рейтинга пишут, что Якутск отличается максимально экстремальным климатом – зимой температура может опуститься до минус 40 градусов Цельсия, а летом может достигать 29 градусов. Город редко привлекает внимание туристов и создает серьезные трудности для жизни. В то же время, отмечает издание, это важный культурный, научный и экономический центр Сибири.

Оймякон в Якутии отличает самая низкая температура, которая зафиксирована на обитаемой части Земли, пишет издание. В 1926 году температура воздуха там опускалась до минус 71,2 градуса Цельсия. Там живут много пожилых россиян, пишет El Pais.

Следующим в рейтинге идет якутский город Верхоянск, где установлен рекорд по перепаду температур: самая низкая зафиксированная здесь температура составляет минус 69,8 градуса Цельсия, самая высокая – 37 градусов Цельсия. Таким образом, перепад составляет 106,8 градуса, благодаря чему город попал в Книгу рекордов Гиннесса. В городе живут 1,3 тыс. человек.

Самым жарким городом мира признан Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике. Там отмечалась температура в 59,5 градусов Цельсия. Самым труднодоступным городом – город Ла-Ринконада в Перу на высоте 5 тыс. 99 метров над уровнем моря. Там живут более 30 тыс. человек.

В рейтинге также оказались города Иерихон и Табха в Израиле, которые наиболее низко расположены относительно уровня моря (более 200 метров ниже этой отметки). Самым удаленным в мире называется город-остров Адак в группе Алеутских островов, а самый северный населенный пункт в мире – Хаммерфест в северной Норвегии, Лонгьир в Шпицбергене или город Барроу на севере Аляски (США). Самыми южными городами признаны аргентинский город Ушуая и чилийский Пуэрто-Вильямс.

Отметим, что к городу Ушуая сейчас на весельной лодке продвигается российский путешественник Федор Конюхов.