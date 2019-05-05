Британия обнаружила схему въезда нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Преступные группы получают огромные деньги за то, чтобы ввозить вьетнамцев в Британию с помощью российских туристических виз, пишут британские СМИ со ссылкой на исследование, сделанное по заказу МВД Великобритании.

Утверждается, что преступные группировки якобы используют российские туристические визы для перевозки тысяч взрослых и детей из Вьетнама в Великобританию, сообщает The Sunday Times.

После того, как они попадают в Британию, вьетнамцы вынуждены работать в маникюрных салонах и на фермах по производству наркотиков, чтобы окупить стоимость поездки. Преступные группы берут до 34 тыс. фунтов стерлингов (44,8 тыс. долларов) за то, чтобы довезти граждан Вьетнама до Британии через Россию.

Будущим мигрантам, отмечает портал, обещают около 1,5 тыс. фунтов в месяц (1,9 тыс. долларов) по приезде в Великобританию – эти деньги можно заработать в салоне красоты в Лондоне.

В качестве перевалочного пункта на пути в Британию также якобы используют Францию и Нидерланды.