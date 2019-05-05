Мадонна столкнулась с дискриминацией по возрасту

Певица Мадонна, которой в прошлом году исполнилось 60 лет, рассказала, что борется с дискриминацией по возрасту.

«Люди всегда пытались заставить меня замолчать по той или иной причине: потому что я недостаточно хороша, я недостаточно хорошо пою, я недостаточно талантлива, я недостаточно замужем, и теперь – что я недостаточно молода», – приводит ее слова Vogue.

Она отметила, что люди постоянно пытаются найти что-нибудь, к чему можно придраться.

«Сейчас я борюсь с эйджизмом (дискриминацией по возрасту), меня наказывают за то, что мне исполнилось 60 лет», – сказала певица.

В августе прошлого года Мадонне исполнилось 60 лет. Вскоре после своего юбилея она опубликовала снимок в нижнем белье.