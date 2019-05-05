В воскресенье синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в Москве покажут 12 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до 18 градусов выше ноля. Вечером в столице будет плюс 21. Во второй половине дня прогнозируется небольшой дождь, ветер ожидается южный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.