Хабаровск заволокло дымом от лесных пожаров

Из-за крупных очагов природных лесных пожаров в Нанайском районе Хабаровского края административный центр региона в воскресенье утром заволокло дымом, сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

По словам синоптиков, дым принесло в Хабаровск северо-восточным ветром, в воздухе ощущается запах гари, видимость ухудшилась до шести километров, передает ТАСС.

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в регионе зарегистрирована 91 термическая аномалия.

Напомним, 19 апреля из-за степных пожаров в Забайкальском крае был введен режим чрезвычайной ситуации.