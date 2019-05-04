Путин поручил помочь сотрудникам Роскосмоса с жильем

Президент Владимир Путин распорядился обеспечить жильем работников госкорпорации «Роскосмос», нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Соответствующее поручение содержится в перечне, утвержденном по итогам посещения акционерного общества «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко», состоявшегося 12 апреля 2019 года.

Ответственными за организацию работы Путин назначил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника. Они должны будут отчитаться до 15 октября 2019 года. Далее отчет о ходе реализации поручения будет делаться ежегодно.

Также глава государства поручил правительству к 1 июля проработать вопрос об оказании дополнительной поддержки научных исследований молодых ученых по освоению и использованию космического пространства. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

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