Взрыв произошел на химзаводе в США

Четыре человека пострадали при взрыве на химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк американского штата Иллинойс, сообщает представитель пожарного департамента города Стив Лензи.

Все пострадавшие госпитализированы, передает ТАСС со ссылкой на газету Chicago Tribune.

В данный момент пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, находившихся на предприятии в момент взрыва.

Указывается, что взрыв нанес предприятию существенный ущерб. Причины инцидента пока не установлены.

Ранее произошел взрыв на химзаводе в Китае.