Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе воздух прогреется до 15–17 градусов. В ночь на воскресенье температура опустится до плюс 5 градусов, передает ТАСС.

Ветер днем южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 15–20 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В ночь на воскресенье столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов выше нуля.

По информации Гидрометцентра, в столичном регионе 4 мая объявлен «желтый» уровень опасности из-за высокой пожароопасности.