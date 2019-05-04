В «Союзмультфильме» оценили идею снять продолжение «Ну, погоди!»

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о своем отношении к идее снять продолжение мультсериала «Ну, погоди!».

В 2019 году 50-летие выхода на экран отмечают «Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Умка». По словам Капкова, разговоры о продолжении классических мультфильмов ведутся постоянно, передает РИА «Новости».

Сам он считает необходимым «создавать новых героев, идти вперед», но признает, что с некоторыми персонажами «можно поработать и в сегодняшнем дне». Капков подчеркнул, что этих персонажей «необязательно погружать в современные реалии», достаточно воспользоваться «условиями их мира».

«Однако к таким вещам нужно подходить очень осторожно», – заявил он.

Так, живущий в Арктике Умка может оставаться вне современных реалий, а вот по поводу героев «Ну, погоди!» у Капкова есть «много сомнений», ведь Волк «был очень ярким социальным типом своего времени».

«Стиляга, тунеядец – все то, с чем боролись в 1960–1970-х», – заявил Капков, задавшись вопросом, кем Волк мог бы стать теперь – «гопником, олигархом, чиновником, хипстером».

«Один неверный шаг – и провал», – сказал шеф-редактор студии «Союзмультфильм».

Он отметил, что «Ну, погоди!» создавался как мультфильм на тему «Не обижай маленьких, иначе сам попадешь в смешную ситуацию».

В феврале сообщалось, что «Союзмульфильм» снимет продолжение всенародно любимых мультфильмов «Ну, погоди!», «Чебурашка и крокодил Гена» и некоторых других.