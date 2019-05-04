Пожар произошел в издательском доме «Известия» в Москве

В Москве в здании издательского дома «Известия» произошел пожар, сообщил источник в экстренных службах.

Пожар возник на третьем этаже здания, огонь распространился на площадь 50 кв. м, передает ТАСС.

Пожарными были спасены два человека.

Возгорание ликвидировано.