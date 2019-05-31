В пятницу синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 17 градусов тепла. Ко второй половине дня температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется переменных направлений, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.