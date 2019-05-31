Клинтон собралась снимать кино про женщин

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и ее дочь Челси учреждают частную компанию для реализации проектов в кинематографе и на телевидении, которые будут посвящены главным образом женщинам, сообщает Bloomberg.

По сведениям источников Bloomberg, Клинтон ведет переговоры с рядом киностудий о финансировании своих проектов, передает ТАСС.

По замыслу экс-госсекретаря США, конечный продукт должен пользовался не только коммерческим успехом, но и оказывать воздействие на состояние американского общества.

По оценке Bloomberg, Хиллари Клинтон, несмотря на слухи, окончательно ушла из большой политики и не намерена повторно баллотироваться на пост президента США.

Напомним, в мае прошлого года экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель заключили многолетний контракт с американской стриминговой кинокомпанией Netflix. Незадолго до этого в совет директоров Netflix вошла экс-помощница Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс.