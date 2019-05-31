Социолог объяснил причины роста рейтинга Владимира Путина

«У нас не существует более значимой по весу политической фигуры, чем Владимир Путин. Это самый грустный для оппонентов президента факт», – сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян. Так он прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ, из которых следует, что Владимиру Путину доверяет 72,3% россиян.

По словам руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, результаты опубликованного в пятницу опроса ВЦИОМ показывают, что уровень доверия в 72,3% свидетельствует о высокой удовлетворенности россиян деятельностью Путина на посту главы государства.

Результаты соцопроса говорят о том, что граждане страны ценят умение президента решать даже самые сложные задачи, доводить дело до конца. Населению, в частности, импонирует и кадровая политика президента в отношении губернаторского корпуса.

В то же время Кирьян отметил, что россияне готовы критически оценивать отдельные решения власти, но это не влияет на восприятие Путина как национального лидера.

«Есть человек как некая фигура в политической системе, а есть человек как функция – это способность реагировать на запросы конкретного гражданина. В истории России за последние 100 лет не было таких периодов, как сейчас. Есть много разных проблем, но возможностей для комфортной жизни, для развития, для работы явно больше, чем, к примеру, 40 лет назад», – пояснил Кирьян.

Социолог добавил, что последний опрос ВЦИОМ провел по иной схеме, спрашивая респондентов персонально о конкретной фигуре, а не задавая открытый вопрос о доверии кому-либо вообще.

«Когда проводился открытый вопрос, мы с вами тестировали ядро поддержки, соответственно, появлялась цифра в районе 30 процентов. Это фиксация результатов, которые приходят на ум респонденту в данный момент. А закрытый опрос подразумевает реакцию на конкретного политика», – пояснил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, из опубликованных в пятницу данных ВЦИОМ следует, что уровень одобрения работы Владимира Путина с января по май вырос почти на 3%, до 64,5%,

«За январь–май 2019 года уровень одобрения работы Владимира Путина на посту президента вырос с 61,7 до 64,5%, одобрения работы Дмитрия Медведева на посту главы правительства – с 34,3 до 37,4%», – говорится в исследовании.

Согласно данным центра, на прямой вопрос о доверии Путину (закрытый вопрос) положительно ответили 72,3% респондентов, Дмитрию Медведеву – 37%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 36,1%, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 32,6%, руководителю справороссов Сергею Миронову – 26,7% респондентов.

Опросы проводились по телефону в период с января по май 2019 года, в них ежедневно принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал в пятницу о том, что результаты последних опросов доказывают безосновательность любых разговоров о снижении доверия к Путину. «Мы впервые в истории опросов, 29 мая, решили напрямую спросить людей – вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. ... Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%», – сказал Федоров.

Социолог подчеркнул, что «эти данные делают неактуальными любые разговоры о падении рейтинга, снижении уровня поддержки Путина, вопрос закрыт».

Комментируя результаты опроса, в Кремле ранее заявили, что рассчитывают, что эксперты в сфере статистики в ближайшее время проанализируют динамику рейтингов президента.