Госдума одобрила законопроект об упрощении получения автомобильных номеров

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который упрощает получение номерных знаков для автомобилей.

Проект предусматривает возможность регистрации с выдачей государственных регистрационных знаков, так и с последующим их получением владельцем авто знаков у изготовителей номеров, передает «Интерфакс».

Согласно проекту, меняется перечень документов, нужны для регистрации номеров. Обязательным документом будет паспорт владельца транспортного средства, исключение составят случаи, когда авто регистрируют с участием специализированной организации или при наличии у представителя владельца нотариально заверенной доверенности.

Напомним, в декабре в МВД предложили указывать на автомобильном номере цифровой код того региона, в котором зарегистрирован владелец транспортного средства.