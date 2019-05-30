Глава ОП подчеркнул важность темы экологии для Дальнего Востока

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев в ходе форума «Сообщество» в Улан-Удэ заявил, что в нацпроекте по развитию Сибири и Дальнего Востока не затрагиваются проблемы экологии, несмотря на то, что она является одной из самых важных тем почти во всех регионах.

«В какой регион ни приедешь, экология почти везде на первом месте, включая темы мусора, воды и воздуха. Только на Байкал в прошлом году правительство выделило на несколько лет 32 млрд рублей. Но в национальной программе нет экологии. Наша задача – добиться того, чтобы не выделялись средства, а чтобы на эти деньги предпринимались конкретные шаги. Главный вопрос: что от этого получат люди, которые там живут?» – сказал глава ОП, передает РАПСИ.

По словам Фадеева, по итогам форума будет принята резолюция на тему экологии, демографии, развития фермерства и другим общественно значимым сферам. В документ войдут все предложенные инициативы, которые в сентябре глава ОП озвучит президенту на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Программа форума «Сообщество» включает в себя два рабочих дня, в течение которых проводятся дискуссии, образовательные мастер-классы, неформальные встречи и презентации проектов. Мероприятие в Улан-Удэ посвящено теме «Сбережение народа. Национальные проекты: потенциал Сибири и Дальнего Востока».

Задача форума – выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, а также тезисы для доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год. В форуме принимают участие представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, а также чиновники федерального и регионального уровня.

Также на форуме обсудили, какие навыки и компетенции нужны профессиональным общественникам.

«Нам нужно быть не просто общественниками, нам нужно быть профессионалами своего дела», – подчеркнула председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, сообщается на сайте Общественной палаты.

По данным Росстата, в 2017 году в НКО-секторе работали 630 тыс. человек – это менее одного процента населения. Тем не менее, сектор НКО и волонтерства развивается, и это требует роста профессиональных компетенций участников этих процессов.

Тополева-Солдунова представила проект о профессионалах в некоммерческом секторе «НКО-профи» Агентства социальной информации. Задачи проекта – показать, какие возможности для профессиональной и личной самореализации дает работа в НКО; рассказать о мотивации людей, выбравших реализацию в некоммерческом секторе; развеять стереотипы об НКО; показать, как профессионализм людей помогает эффективно решать социальные проблемы.

Она также сообщила о конкурсе региональных СМИ «НКО-профи», его цель – отобрать лучшие публикации, аудио- и видеосюжеты о профессионалах некоммерческого сектора.

«Существует стереотип, что в НКО работают либо святые, либо какие-то белые вороны, либо супергерои. Либо, наоборот, неудачники, лишнее звено в системе – про нас разное говорят. В то же время многие люди удивляются, почему сотрудники НКО получают зарплату, они ведь просто общественники. Мало кто понимает, что это полная занятость, это полноценная работа, это профессиональная деятельность», – сказала член ОП РФ.

По ее словам, необходимость профессионального НКО-сектора возникла из-за того, что НКО работают системно, они организуют и поддерживают горизонтальные связи и партнерства, создают устойчивые программы и уникальные услуги, меняют законодательство и могут помочь решить проблему, имея связи, опыт, авторитет, доступ к информации.

«Многие начали приходить из бизнеса и из политики в НКО, чтобы найти смысл в своей деятельности. Это, пожалуй, главное отличие от других секторов – работа в НКО помогает сделать мир лучше, помочь другим, приносит счастье и здесь есть возможность решить очень амбициозные задачи. Плюс ко всему, здесь меньше рутины, много творчества и ты находишься в окружении единомышленников», - отметила Тополева-Солдунова.

Она привела результаты исследования фонда «Нужна помощь». Опрос показал, что НКО-профи получали самое разное базовое образование, в секторе работают представители самых разных профессий – от лингвистов, педагогов и юристов, финансистов до математиков и философов. При этом они получали и профильное образование через практику, самообразование, бизнес-образование, магистратуру, тренинги и курсы, акселераторы, стажировки и Высшую школу филантропии.

Средняя зарплата руководителя НКО в Москве составляет 74 тыс. рублей, менеджера - 50 тыс, специалиста - 45, указывается в данных опроса. В Санкт-Петербурге руководитель НКО в среднем получает 55 тыс., менеджер - 39 тыс., специалист - 38. Что касается регионов, то в этом отношении данных пока недостаточно.

«О вакансиях НКО. Есть такой сайт - «Вакансии для хороших людей». Самый популярный запрос от НКО – на фандрайзеров, на PR-менеджера, маркетолога, SMM-менеджера, модератора сайта. Также требуются менеджеры и руководители проектов, администраторы, координаторы, специалисты», – заключила Тополева-Солдунова.