Глава ОП подчеркнул важность темы экологии для Дальнего Востока

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Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка

Министр финансов разглядел угрозу в американской нефти Фото: Nick Oxford/Reuters
Пока Россия вместе с ОПЕК изо всех сил старается держать мировые цены на черное золото на комфортном уровне, американские нефтедобытчики только и успевают снимать сливки и завоевывать новые рынки. Такую обеспокоенность высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет?  Подробности...
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Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

Эксперты обсудили электоральные перспективы врио губернаторов на выборах Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
Результативность, открытость и контроль стали тремя слагаемыми успеха врио губернаторов новой волны, говорят эксперты. По их мнению, если бы выборы глав регионов состоялись в ближайшее воскресенье – все врио губернаторов победили бы в первом туре, так как они наилучшим образом отвечают ключевым запросам российских избирателей.  Подробности...
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Кто сажает недоучек за штурвал самолета

Генпрокуратура признала, что одной из причин катастрофы в Шереметьево стала слабая подготовка экипажейФото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Крушение «Суперджета» в Шереметьево стало следствием серьезных проблем в российской авиационной отрасли, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он по сути подтвердил то, о чем уже писала ранее пресса – к гибели 41 пассажира привела низкая квалификация экипажа. Почему же авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов?  Подробности...
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Сербии грозит новый распад

Сербия – маленькая страна, которая боится стать еще меньшеФото: Marko Djurica/Reuters
На Балканах опять говорят о новой войне и новом кровавом переделе. Делить при этом собираются в основном Сербию, а там уж «как получится». Большинство этих разговоров так разговорами и останется. Но на фоне взрывоопасного обострения обстановки в Косове следует вспомнить, какими еще регионами рискуют расплатиться сербы за попытки стать «своими» для Запада. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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США объявили Китай врагом

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Теперь Пекину придется в авральном режиме решать проблему своей технологической независимости. Американские корпорации больше не будут растить себе конкурентов. Подробности...
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Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...
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Кто заплатит за печеньки на российском майдане

Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может быть абсолютно искренним и преданным борцом за все хорошее. Но его кто-то должен кормить, одевать, оплачивать ЖКХ и прочую прозу жизни. Всю ночь поднимать гнев масс, а потом на работу к девяти? Так не получится. Подробности...
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            Глава ОП подчеркнул важность темы экологии для Дальнего Востока

            30 мая 2019, 17:02

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            Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев в ходе форума «Сообщество» в Улан-Удэ заявил, что в нацпроекте по развитию Сибири и Дальнего Востока не затрагиваются проблемы экологии, несмотря на то, что она является одной из самых важных тем почти во всех регионах.

            «В какой регион ни приедешь, экология почти везде на первом месте, включая темы мусора, воды и воздуха. Только на Байкал в прошлом году правительство выделило на несколько лет 32 млрд рублей. Но в национальной программе нет экологии. Наша задача – добиться того, чтобы не выделялись средства, а чтобы на эти деньги предпринимались конкретные шаги. Главный вопрос: что от этого получат люди, которые там живут?» – сказал глава ОП, передает РАПСИ.

            По словам Фадеева, по итогам форума будет принята резолюция на тему экологии, демографии, развития фермерства и другим общественно значимым сферам. В документ войдут все предложенные инициативы, которые в сентябре глава ОП озвучит президенту на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

            Программа форума «Сообщество» включает в себя два рабочих дня, в течение которых проводятся дискуссии, образовательные мастер-классы, неформальные встречи и презентации проектов. Мероприятие в Улан-Удэ посвящено теме «Сбережение народа. Национальные проекты: потенциал Сибири и Дальнего Востока».

            Задача форума – выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

            По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, а также тезисы для доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год. В форуме принимают участие представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, а также чиновники федерального и регионального уровня.

            Также на форуме обсудили, какие навыки и компетенции нужны профессиональным общественникам.

            «Нам нужно быть не просто общественниками, нам нужно быть профессионалами своего дела», – подчеркнула председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, сообщается на сайте Общественной палаты.

            По данным Росстата, в 2017 году в НКО-секторе работали 630 тыс. человек – это менее одного процента населения. Тем не менее, сектор НКО и волонтерства развивается, и это требует роста профессиональных компетенций участников этих процессов.

            Тополева-Солдунова представила проект о профессионалах в некоммерческом секторе «НКО-профи» Агентства социальной информации. Задачи проекта – показать, какие возможности для профессиональной и личной самореализации дает работа в НКО; рассказать о мотивации людей, выбравших реализацию в некоммерческом секторе; развеять стереотипы об НКО; показать, как профессионализм людей помогает эффективно решать социальные проблемы.

            Она также сообщила о конкурсе региональных СМИ «НКО-профи», его цель – отобрать лучшие публикации, аудио- и видеосюжеты о профессионалах некоммерческого сектора.

            «Существует стереотип, что в НКО работают либо святые, либо какие-то белые вороны, либо супергерои. Либо, наоборот, неудачники, лишнее звено в системе – про нас разное говорят. В то же время многие люди удивляются, почему сотрудники НКО получают зарплату, они ведь просто общественники. Мало кто понимает, что это полная занятость, это полноценная работа, это профессиональная деятельность», – сказала член ОП РФ.

            По ее словам, необходимость профессионального НКО-сектора возникла из-за того, что НКО работают системно, они организуют и поддерживают горизонтальные связи и партнерства, создают устойчивые программы и уникальные услуги, меняют законодательство и могут помочь решить проблему, имея связи, опыт, авторитет, доступ к информации.

            «Многие начали приходить из бизнеса и из политики в НКО, чтобы найти смысл в своей деятельности. Это, пожалуй, главное отличие от других секторов – работа в НКО помогает сделать мир лучше, помочь другим, приносит счастье и здесь есть возможность решить очень амбициозные задачи. Плюс ко всему, здесь меньше рутины, много творчества и ты находишься в окружении единомышленников», - отметила Тополева-Солдунова.

            Она привела результаты исследования фонда «Нужна помощь». Опрос показал, что НКО-профи получали самое разное базовое образование, в секторе работают представители самых разных профессий – от лингвистов, педагогов и юристов, финансистов до математиков и философов. При этом они получали и профильное образование через практику, самообразование, бизнес-образование, магистратуру, тренинги и курсы, акселераторы, стажировки и Высшую школу филантропии.

            Средняя зарплата руководителя НКО в Москве составляет 74 тыс. рублей, менеджера - 50 тыс, специалиста - 45, указывается в данных опроса. В Санкт-Петербурге руководитель НКО в среднем получает 55 тыс., менеджер - 39 тыс., специалист - 38. Что касается регионов, то в этом отношении данных пока недостаточно.

            «О вакансиях НКО. Есть такой сайт - «Вакансии для хороших людей». Самый популярный запрос от НКО – на фандрайзеров, на PR-менеджера, маркетолога, SMM-менеджера, модератора сайта. Также требуются менеджеры и руководители проектов, администраторы, координаторы, специалисты», – заключила Тополева-Солдунова.


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