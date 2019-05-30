Власти Алтая рассказали о планах по развитию туризма

«Стратегия по развитию туризма на Алтае будет разрабатываться под кураторством Минэкономразвития и Ростуризма с учетом общественного мнения», – заявил газете ВЗГЛЯД начальник пресс-службы правительства Республики Алтай Михаил Максимов, комментируя планы врио главы региона по развитию туризма.

Максимов добавил, что сейчас в регионе открылся Центр развития Республики Алтай, где любой житель и лидер мнений может высказать свои предложения, в том числе и о развитии туризма.

«Затем лучшие идеи включат в стратегию. Планируется разработка и общерегиональной стратегии развития, и туристической. Сейчас идет сбор предложений, но о готовности документа пока говорить рано», – добавил Максимов.

Он также рассказал, что 28 мая врио главы республики Олег Хорохордин лично ознакомился с ситуацией в Чемальском районе – самом туристическом районе республики. На встрече с жителями обсуждалось много вопросов по рядовым проблемам, которые есть в регионе.

Ключевые моменты встречи – реконструкция Чемальской ГЭС до 2021 года и восстановление музея-усадьбы имени художника Григория Чорос-Гуркина в селе Анос. К юбилейному дню рождения Чорос-Гуркина в республике также пройдет ряд мероприятий, пояснил Максимов.

«Таким образом, на повестке дня – вопрос не только энергетический, но и культурный», – заключил он.

Напомним, на 8 сентября в России намечен очередной Единый день голосования. Пройдут кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Госдумы, выборы глав 18 субъектов Федерации (16 прямых и 2 через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов в 13 субъектах РФ.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему врио губернаторов имеют высокие шансы победить в первом туре выборов.