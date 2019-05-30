Зеленский заявил о блокировании Порошенко работы Антикоррупционного бюро

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко мешал Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) напрямую сотрудничать с международными партнерами в рамках расследования коррупционных преступлений.

«Из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины (Петра Порошенко) и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась», – сказано в сообщении на сайте президента Украины.

Зеленский поручил МИД Украины безотлагательно проинформировать Совет Европы и ООН о законодательных полномочиях бюро осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств, проинформировали в администрации, отметив, что такие полномочия для НАБУ утверждены законодательно.

Напомним, после смены власти на Украине против Порошенко возбудили уголовные дела по факту назначения должностных лиц в «Центрэнерго», в связи с возможной госизменой и возможной легализацией преступных доходов на сумму 300 млн долларов при продаже завода. Кроме того, сообщалось, что против Порошенко завели дело об «узурпации» судебной власти.