У приезжего из Чечни в Москве нашли два пистолета и патроны

На западе Москвы полицейские обнаружили у мужчины, приехавшего из Чечни, пистолеты и патроны, сообщил источник в правоохранительных органах.

В среду, 29 мая, сотрудники полиции задержали на западе столицы 24-летнего неработающего жителя Чечни, сообщает АГН «Москва».

У мужчины «обнаружили два пистолета Стечкина и 40 патронов калибра 9 мм».

Находки изъяли, задержанного доставили в отдел полиции. Правоохранители ведут проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве задержали двух мужчин с человеческими костями в сумке.