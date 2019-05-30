Ехавшие во Францию мигранты оказались на Украине

Два мигранта из Бангладеш пытались попасть во Францию, но оказались на Украине, сообщает местная погранслужба.

В среду в пункт пропуска «Дьяково» в Закарпатье прибыл грузовик с иностранными номерами, за рулем находился гражданин Сербии, говорится на сайте погранслужбы.

В ходе проверки транспортного средства пограничники заметили, что у прицепа поврежден тент; при детальной проверке выяснили, что, помимо грузов, машина перевозила двоих мужчин, которые оказались гражданами Бангладеш.

Отмечается, что мигранты «удивились и растерялись», когда их обнаружили украинские пограничники. Задержанные признались, что планировали попасть во Францию из Сербии.

Правоохранители начали проверку. После привлечения мигрантов к ответственности за попытку незаконного пересечения границы их, согласно положениям соглашения о реадмиссии, передадут румынским властям.

Ранее граждане Франции заявляли, что, по их мнению, страна принимает слишком много мигрантов.

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