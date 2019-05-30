В четверг синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 20 градусов тепла. Ко второй половине дня температура воздуха поднимется до плюс 23-25 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, южный, силой 1-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.