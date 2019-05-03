Грузия перевела на усиленный режим КПП на границе с Россией из-за роста турпотока

В связи с увеличением туристического потока из России Грузия перевела на усиленный режим работы КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, заявило МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«КПП работает с полной нагрузкой. После прохождения необходимых процедур граждане без проблем пересекают границу», – говорится в сообщении МВД Грузии.

КПП работает круглосуточно.

В марте этого года Грузию посетило 98 тыс. 580 россиян, это на 32,2% больше показателя марта 2018 года.

В целом Грузию в прошлом году посетило свыше 1,4 млн туристов из России, при этом после войны 2008 года между двумя странами нет дипломатических отношений. Гражданам России виза в Грузию не нужна.

Данных о турпотоке за апрель пока нет. В период майских праздников в Грузии очень много туристов из России.

Доход Грузии за первый квартал 2019 года от иностранного туризма составил 578 млн долларов. Это на 28 млн долларов, то есть на 5%, больше, чем в январе-марте 2018 года. В 2018 году Грузию посетили 8,7 млн иностранцев, они пополнили бюджет страны на 3,2 млрд долларов.