Грузинский парламент признал сексуальное домогательство нарушением закона

Грузинский парламент в третьем чтении поддержал законопроект об изменениях в Кодексе административных правонарушений и Трудовом кодексе; в нем вводится понятие «сексуальное домогательство» и устанавливаются штрафы за такое поведение.

За принятие поправок проголосовали 102 депутата, передает ТАСС. Теперь, согласно изменениям в законе, правонарушением будет считаться обращение к человеку «с использованием фраз сексуального характера», демонстрация гениталий и «физическое поведение» сексуального характера.

За подобные проступки граждан будут наказывать штрафом на 300 лари (свыше 111 долларов). Если нарушитель в течение года опять совершит подобный поступок, штраф повысится до 500 лари (свыше 185 долларов). Также предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком на год.

Сексуальное домогательство в отношении несовершеннолетних, беременных или совершенное в присутствии детей будут карать штрафом от 500 до 800 лари (более 196 долларов). В случае, если правонарушение свершено второй раз за год, то оно повлечет за собой штраф от 800 до 1 тыс. лари (свыше 370 долларов) или административное заключение на 10 дней.

В Трудовом кодексе домогательством будет считаться действие сексуального характера, цель которого – оскорбление чести и достоинства или создание «оскорбительной среды» для жертвы.