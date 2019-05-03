Депутаты Рады придумали, как увеличить число украинских военных

Депутаты Рады разработали проект закона, позволяющий пополнить ряды ВСУ вне мобилизационной кампании, сообщают украинские СМИ.

Документ предлагает вводить термин «особый период», на время которого резервистов смогут призывать на службу без объявления мобилизации, сообщают «Украинские новости».

Таких призывников предлагается отправлять на службу до полугода, общий срок не может быть дольше 18 месяцев за весь период прохождения службы в особый период. Также резервисты могут быть задержаны на службе до шести месяцев дольше этого срока по указу президента.

Также предлагается внести в Уголовный кодекс статью за уклонение от службы в особый период, в качестве наказания по ней предусматривается штраф или лишение свободы.

От такой службы могут освободить граждан с правом на пенсию по выслуге лет, состоянию здоровья, служебному несоответствию и т.д.

Ранее в штабе Зеленского сообщали, что состав ВСУ станет профессиональным, а обязательный призыв в стране будет отменен.

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