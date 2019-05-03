МИД России объяснил смену посла в Минске

Смена российского посла в Белоруссии является обычной дипломатической практикой, считает заместитель главы МИД Григорий Карасин.

«Я категорически против того, чтобы интерпретировать это как некий кризис. Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы», – пояснил Карасин, передает РИА «Новости».

Отношения России и Белоруссии – это стратегическое партнерство, государства являются союзниками, напомнил представитель дипведомства.

«Мы с белорусами живем в Союзном государстве, думаем над тем, как углублять интеграцию этого Союзного государства, работа ведется. Поэтому надо с оптимизмом смотреть на будущее отношений между Москвой и Минском», – отметил Карасин.

Напомним, 30 апреля Президент России Владимир Путин сменил посла в Белоруссии, вместо Михаила Бабича назначен Дмитрий Мезенцев.

Газета ВЗГЛЯД изучала, что стало причиной смены посла в Минске.