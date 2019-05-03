Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидают облачность, дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 14–16 градусов тепла, по области 12–17 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7–12 м/с, местами порывами до 13–18 м/с.

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В ночь на субботу температура в Москве может опуститься до плюс 5-7, в Подмосковье до 2-7 градусов. Дожди усилятся. Атмосферное давление возрастет до 739 мм ртутного столба.