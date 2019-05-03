После Пасхи во Львове отравились почти 60 бойцов нацгвардии Украины

Во Львове 57 бойцов украинской нацгвардии госпитализированы из-за пищевого отравления, сообщают СМИ.

Среди больных есть как контрактники, так и срочники. Они обедали как в столовой воинской части, так и привезенными из дома продуктами, передает ТСН.

Первые пациенты в состоянии средней тяжести поступили в военный госпиталь сразу после Пасхи. Сейчас состояние всех больных, по словам врачей, удовлетворительное, передает РИА «Новости».

Врач-инфекционист военного госпиталя нацгвардии Михаил Венгрен сообщил, что установить «одну причину» отравления «практически не удалось», так как все госпитализированные «ели по-разному».

«К некоторым приезжали родители, там и торты были, и колбасы были, все было», – сказал он.

Открыто уголовное дело по факту халатного отношения к военной службе.