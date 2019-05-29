Порошенко пожаловался на недостаточную помощь США во время выборов на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Президент Порошенко жаловался нам, что мы не делаем достаточно для его поддержки», – заявил Волкер во время выступления в Carnegie в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

«Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику», – утверждает спецпредставитель США по Украине.

По его словам, США готовы были бы работать с любым избранным лидером на Украине.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Он также отметил, что Вашингтон якобы выступает за укрепление демократии, проведение реформ на Украине, продолжение борьбы с коррупцией и ориентацию страны на Запад.

Напомним, после выборов на Украине МИД России констатировал, что украинские граждане проголосовали за перемены.

Между тем, Порошенко заявил, что намерен и дальше продолжать курс Украины в НАТО.

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