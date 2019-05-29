ЛНР отбила атаку украинской ДРГ

Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.

«Сегодня военнослужащими Народной милиции ЛНР была предотвращена очередная попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию республики. Умелыми действиями военнослужащих одного из подразделений Народной милиции противник был отброшен на ранее занимаемые позиции», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что при отступлении военные 54-й бригады ВСУ якобы бросили своего раненного в живот сослуживца. Тело украинского силовика эвакуировала Народная милиция ЛНР. Он прожил еще несколько часов после ранения, но затем умер от потери крови.

На прошлой неделе ЛНР сообщила, что Народная милиция сбила беспилотник украинских силовиков.