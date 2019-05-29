После гибели младенца в центре трансплантологии в Москве возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели младенца после падения с кровати в Национальном исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова (НМИЦ ТИО) в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

Иванова сообщила, что «по факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», передает РИА «Новости».

По данным следствия, ребенок, находившийся на лечении центре им. Шумакова, упал с кровати и после скончался; он спал с матерью, а не в отдельной детской кроватке.

Ранее в Минздраве, комментируя сообщения о том, что младенец, доставленный после падения для лечения в Морозовскую больницу из центра Шумакова, скончался из-за недосмотра врачей, сообщили, что ребенок упал с кровати матери, хотя родителей информировали о запрете перекладывать его.

При этом врачи медучреждения, где произошел инцидент, сделали все возможное, чтобы спасти младенца.