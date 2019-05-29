Депутат Рады назвал зрителей уродами в прямом эфире

После того, как телезрители заподозрили народного депутата Украины Игоря Мосийчука в появлении в прямом эфире в нетрезвом состоянии, он устроил скандал.

Один из дозвонившихся зрителей во время прямого эфира заявил, что Мосийчук находится в состоянии алкогольного опьянения, пишет «360».

«Вы можете оценивать как угодно. Я нахожусь в состоянии, в каком я есть», – ответил на предположение зрителя политик.

Через некоторое время Мосийчук вновь вспомнил про звонок телезрителя и в оскорбительной форме прокомментировал его.

«Все эти уроды, которые звонят и рассказывают: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное... Это все люди, которые направляются из определенного центра. Господи, дай им понимания (Мосийчук перекрестился – прим. ВЗГЛЯД). Не будем уточнять, но мы все понимаем, из какого (центра)», – заявил политик.

В ответ на просьбу ведущего об уважительном отношении в адрес телезрителей Мосийчук задал вопрос: «А у меня нет уважения?»

По мнению народного депутата, звонок был совершен с целью его дискредитации.

Пользователи социальных сетей активно комментировали выложенное видео. Многие также были убеждены, что Мосийчук находился в состоянии алкогольного или иного опьянения.